Verscherpt toezicht Stichting Avicenne opgeheven

Uit onderzoek van de inspectie is gebleken dat Avicenne niet meer actief is als hoofdaannemer in de zorg. Het toezicht van de inspectie houdt om die reden op.

Verscherpt toezicht

Op 31 juli 2023 stelde de inspectie Stichting Avicenne voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht. De eerste termijn van dit verscherpt toezicht verliep op 31 augustus 2023. De inspectie concludeerde dat Avicenne niet heeft voldaan aan de eerste termijn van het verscherpt toezicht en dat de organisatie niet meer actief was in de zorg.

Het verscherpt toezicht eindigt daarmee op 13 oktober. De inspectie verzoekt Vektis om de AGB-code in te trekken.