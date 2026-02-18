Verscherpt toezicht voor GGz Centraal

De IGJ heeft GGz Centraal, locatie Kastanjehof G/H in Amersfoort onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie voldoet Kastanjehof G/H nog steeds niet aan de normen op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit.

De inspectie hield een jaar intensief toezicht op Kastanjehof G/H. GGz Centraal zelf startte een verbetertraject, maar dat heeft niet geholpen.

Wisselingen personeel

De IGJ stelt dat zorgverleners niet doelgericht behandelen en behandelrichtlijnen niet worden gebruikt. De basis om passende behandeling te bieden gericht op de wensen, behoeften en risico’s van de cliënt ontbreekt ook. Bovendien werken de meeste zorgverleners op tijdelijke basis, waardoor er steeds wisselingen zijn in het personeel. Hierdoor wordt het afgesproken behandelbeleid niet altijd opgevolgd, wat voor vertraging in de behandeling zorgt en onduidelijkheid voor cliënten. Tot slot betrekken zorgverleners naasten te weinig bij de zorgverlening.

Geen gezamenlijk beeld

Tijdens het bezoek van de inspectie bleek dat het bestuur, het management en de zorgverleners niet in staat waren om tot een gezamenlijk beeld van de problemen te komen. Hierdoor lukte het niet om te verbeteren.

De tekortkomingen moeten van de inspectie voor 10 augustus dit jaar weg zijn. De inspectie kan ook nog ‘bestuursrechtelijke maatregelen’ nemen zoals een last onder dwangsom en bestuurlijke boetes.

Kastanjehof G/H biedt langdurige zorg en behandeling in een gesloten setting aan cliënten met ernstige psychiatrische problematiek.