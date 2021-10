Verscherpt toezicht voor ghz-organisatie Braam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gehandicaptenzorgorganisatie Braam in Haulerwijk onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg is van onvoldoende kwaliteit en niet veilig. Braam heeft een half jaar om te verbeteren.

Beperking

Op 9 september bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Braam in Haulerwijk. Braam biedt zorg en begeleiding aan mensen met een beperking.

Respect

Tijdens het bezoek zag de inspectie meerdere tekortkomingen. Cliënten worden niet altijd op een respectvolle manier behandeld. Er is geen klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Cliëntendossier worden niet structureel bijgehouden. De Wet zorg en dwang is onvoldoende bekend. Cliënten worden onnodig in hun vrijheid beperkt.

Deskundigheid

Er zijn niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar, waardoor de werkdruk hoog is en er soms mensen invallen zonder de juiste scholing. De inspectie vindt dat er onvoldoende geleerd wordt van incidenten. Er is geen meldcultuur en er zijn geen schriftelijke afspraken over incidenten.

Medicijnen

Ten slotte was ook de medicatieveiligheid van cliënten onder de maat. Medicatie wordt soms gegeven door een medewerker die hier geen scholing voor heeft gehad.

Half jaar

De inspectie vraagt Braam om binnen een halfjaar maatregelen te nemen om deze punten te verbeteren. Ook moet Braam komend jaar extra resultaatverslagen aanleveren.