Verslavingspsychologen luiden noodklok: verhoog leeftijdsgrens tabaksproducten en vapes

De psychologen van het NIP luiden de noodklok, omdat ondanks het preventieakkoord het aantal jongeren en jongvolwassenen dat rookt of vapet alleen maar toeneemt. “Dat is zorgwekkend. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vapen, net als roken, een grote kans geeft op gezondheidsschade bij de gebruiker.”

Inperking

Uit onderzoek blijkt dat verslavingen vaak tussen het twaalfde en zeventiende leeftijdsjaar ontstaan. Van de volwassen rokers in Nederland is 87 procent begonnen voor hun eenentwintigste levensjaar. “Als een verslaving eenmaal is ontstaan, is deze moeilijker te behandelen. Daarom moeten we jongeren behoeden voor het gebruik van tabaksproducten en vapes”, reageert Peter Greeven, klinisch psycholoog en voorzitter van de sectie Verslavingspsychologie van het NIP.

Volgens Nederlandse en internationale studies leidt een verhoging van de leeftijdsgrens tot minder rokers. “De huidige norm van 18 jaar voldoet niet, en moet minstens op 21 jaar komen, ondersteund door een intensieve overheidscampagne, accijnsverhogingen en het vergaand beperken van verkooppunten”, pleit Greeven.

Verbod wegwerpvape

De verslavingspsychologen pleiten ook voor een Nederlands verbod op wegwerpvapen. In omliggende landen zoals België, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk is het verbod op de verkoop van wegwerpvapes aanstaande.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de concentratie nicotine in vapes vaak veel hoger is dan in traditionele sigaretten, wat de verslavingspotentie aanzienlijk verhoogt. Daarnaast is aangetoond dat e-sigaretten schadelijke metalen zoals lood, chroom en nikkel kunnen vrijgeven. Blootstelling aan deze metalen kan ernstige longschade veroorzaken, evenals andere gezondheidsrisico’s, zoals verhoogde kans op hart- en vaatziekten, en milieuschade.