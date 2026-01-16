Vertrek bestuurder Magentazorg aangekondigd

Gerrit Jan Vos zal in het najaar stoppen als bestuurder bij Magentazorg. Hij zal dan met pensioen gaan.

“In mei ben ik inmiddels 65 jaar en 25 jaar bestuurder in de zorg”, zegt Vos. Hij spreekt van een inspirerend en leerzaam bestuurlijk avontuur langs de verschillende zorgorganisaties waar hij bestuurder is geweest.

Bestuursfuncties

Zo was hij eerder bestuursvoorzitter van Brijder Verslavingszorg om vervolgens aan de raad van bestuur van Parnassia deel te nemen. Ook was hij bestuurder van Noordwest Ziekenhuisgroep en Marente.

“Het zijn prachtige jaren met mijn collega’s bij Magentazorg, maar aan alles komt een keer een einde. Een nieuwe periode in mijn leven gaat straks aanbreken.”