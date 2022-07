Vertrekkend Amarant-bestuurder in rvt RIBW Nijmegen & Rivierenland

Ronald Helder is per 19 juli aangetreden als het nieuwste lid van de raad van toezicht van RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Sinds 1995 is Helder werkzaam bij Amarant, eerst als directeur en later als voorzitter van de raad van bestuur. Ook is hij toezichthouder bij ouderenzorgorganisaties De Zellingen en Archipel Zorggroep.

Raakvlakken

Als terugtredend bestuurder van Amarant ziet Helder veel raakvlakken tussen RIBW en de zorgorganisaties. “De herstelondersteunende visie van de RIBW Nijmegen & Rivierenland, maar zeker ook de doelgroep spreekt mij zeer aan. Ik breng ruime ervaring mee als toezichthouder in de ouderenzorg en ook vanuit mijn primaire baan als bestuurder van gehandicaptenzorgorganisatie Amarant”, aldus de bestuurder.

“Al die kennis en ervaring zet ik graag in bij de RIBW. De doelgroep van Amarant is breed: van normaal begaafde cliënten met autisme tot en met cliënten forensische zorg. Ook bij Amarant kijken we vooral naar wat je wel kunt.”

Ondersteuning

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. In de regio’s Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Rivierenland begeleidt de RIBW ruim 1.450 mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ondersteuning nodig hebben.