Vertrouwen in coronabeleid van kabinet daalt snel

Steeds meer Nederlanders staan niet achter het coronabeleid van het kabinet. Slechts 41 procent steunt de maatregelen. Dat was in oktober nog 57 procent en vorige maand 52 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3200 respondenten. De afgelopen maanden brokkelde het draagvlak voor het beleid steeds meer af.

Van de ondervraagden vindt 59 procent de strategie van het kabinet inzake corona “amateuristisch”. Bij de jongeren is dat percentage nog hoger: 67 procent.

Dinsdag is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge (VWS) over de coronamaatregelen. Dan wordt meer bekend over eventuele versoepelingen. Tweederde van de Nederlanders vindt dat er moet worden versoepeld, 28 procent meent van niet. (Hart van Nederland)