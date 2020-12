‘Verzekeraars te onduidelijk over contracten met zorgverleners’

Zorgverzekeraars zijn nog te weinig transparant over welke afspraken zij maken met zorgverleners. Ook maken zij aan hun klanten niet duidelijk wat dit voor hen betekent. Dat stelt de Consumentenbond die de websites van verzekeraars en de polisbrieven die zij verstuurden bekeek. De belangenvereniging vindt dat verzekerden voor het verlengen van hun polis duidelijkheid moeten krijgen of hun polis verslechtert.

“Verzekeraars zeggen bijvoorbeeld niets over zorgverleners die voor 2021 niet meer gecontracteerd zijn. Of over beperkingen, zogenaamde zorgplafonds, die zijn afgesproken met zorgverleners”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. “Terwijl dat voor consumenten ingrijpende gevolgen kan hebben en bepalend kan zijn voor de keuze van een zorgpolis.”

Volgens Molenaar kunnen verzekerden die informatie alleen achterhalen door zelf te gaan spitten. Bovendien is dat vaak moeilijk te vinden op de websites van verzekeraars. De bond peilde bij zijn leden dat de keuze voor een specifieke zorgverlener heel belangrijk wordt gevonden. “Verzekeraars moeten veel duidelijker maken óf ze zorgplafonds hanteren en bij welke zorgverleners. En wat de gevolgen daarvan zijn.”

In september sprak de Consumentenbond al met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars over het verbeteren van de informatie. (ANP)