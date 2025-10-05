Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Verzorgingshuis Middelburg ontruimd na brand in kelder

,

In een verzorgingshuis aan de Herengracht in het Zeeuwse Middelburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur korte tijd brand gewoed. Daardoor kwam veel rook in het gebouw te staan. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland liet een uur later weten dat het pand werd ontruimd. Aanvankelijk leek het erop dat alle achttien bewoners tijdelijk opgevangen zouden worden in een zorgcentrum achter het verzorgingshuis, maar uiteindelijk konden vier in hun appartement blijven.

De brand ontstond in de kelder van het gebouw. Daar vatte een droger vlam. Wanneer de veertien in het zorgcentrum opgevangen bewoners weer terug kunnen naar huis, kan de veiligheidsregio nog niet zeggen. De brand is inmiddels geblust. Een paar bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

5 okt 2025 Ouderen verkiezen verbouwen boven verkassen naar levensloopbestendige woning
5 okt 2025 Verzorgingshuis Middelburg ontruimd na brand in kelder
3 okt 2025 Passende zorg voor ouderen met Treant Thuis van start
3 okt 2025 Capital Value: Ouderenhuisvesting ontbreekt in politieke programma’s
2 okt 2025 Limburgse thuiszorg start gezamenlijk coördinatiepunt

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

139 Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties