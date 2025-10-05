Verzorgingshuis Middelburg ontruimd na brand in kelder

In een verzorgingshuis aan de Herengracht in het Zeeuwse Middelburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur korte tijd brand gewoed. Daardoor kwam veel rook in het gebouw te staan. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Zeeland liet een uur later weten dat het pand werd ontruimd. Aanvankelijk leek het erop dat alle achttien bewoners tijdelijk opgevangen zouden worden in een zorgcentrum achter het verzorgingshuis, maar uiteindelijk konden vier in hun appartement blijven.