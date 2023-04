Verzuim in de zorg daalt voor het eerst sinds corona

Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2023 komt uit op 8,76. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2022. De daling is vooral te zien in het kortdurend verzuim, deze is namelijk met 33 procent gedaald. Onder de leeftijdscategorieën is de daling van verzuim onder jongeren het hoogst.

‘Zeer verheugd’

Het verzuim onder jongeren steeg in 2022 sneller dan het verzuim onder ouderen. Des te opvallender is het dat de grootste daling van verzuim in het eerste kwartaal van 2023 onder jongeren is gemeten. Het verzuimpercentage in deze groep daalde van 8 naar 5,94, een daling van 26 procent.

“We zijn zeer verheugd dat we na vele berichten over stijging van het verzuimpercentage, eindelijk kunnen berichten dat het verzuim daalt”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Hoewel er ook in het eerste kwartaal sprake was van een griepepidemie waarvan het hoogtepunt in de eerste week 2023 lag, zien we toch een daling in het totale verzuimpercentage. Hopelijk zet deze dalende trend zich door.”