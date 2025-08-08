Verzuim in de zorg stabiel, maar nog altijd hoog

Het ziekteverzuim in de zorgsector kwam in het tweede kwartaal van 2025 op 7,49 procent uit. Dat is ongeveer gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, maar hoger dan in 2023. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Vernet.

Het verzuim is in alle categorieën (naar soort verzuim en duur) vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Alleen bij het kortdurend verzuim is een zeer lichte daling zichtbaar, maar deze is te klein om van een significante trend te spreken, schrijft Vernet.

Kort durend verzuim

Het verzuim onder medewerkers van 55 jaar en ouder is wel iets gedaald met 2 procent naar 9,36 procent. Dit komt door een daling in het kortdurend verzuim (1 tot 14 dagen).

Voorzichtig positief

Karlein Bijlsma, directeur bedrijfsvoering a.i. van Vernet, ziet in de cijfers een voorzichtig positief signaal: “Het is hoopvol dat het langdurig verzuim dit kwartaal in ieder geval niet verder is gestegen ten opzichte van een jaar geleden, maar juist stabiel blijft.”

Leidinggevenden

Vernet hield naast de analyse van de cijfers ook gesprekken met de winnaars van de Vernet Health Ranking, de ranglijst van organisaties die verzuim weten terug te dringen. “Hieruit halen we onder meer dat zorgorganisaties succesvol zijn waar leidinggevenden oprecht in contact staan met hun mensen, medewerkers ruimte krijgen voor eigen regie, en vitaliteit en werkplezier centraal staan”, aldus Bijlsma.

Vier sectoren

Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet verzamelt en interpreteert de HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. In totaal werken er circa 980 duizend mensen in deze vier sectoren.

Vernet is een dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het berekenen van de branchecijfers wordt mede mogelijk gemaakt door de arbeidsmarktfondsen voor de zorgsector.