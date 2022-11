Het verzuim in de zorgsector lag vorige maand 1 procentpunt hoger dan in oktober vorig jaar en 1,3 hoger dan in oktober 2020. Het verzuim kwam in oktober dit jaar uit op 8,5 procent.

Dat meldt verzuimorganisatie Vernet. Na een daling in het voorjaar, neemt het aantal ziektegevallen sinds de zomer weer toe. Het verzuim stijgt altijd in de herfst, maar dit jaar is dat meer dan in voorgaande jaren.

Volgens Vernet stijgt het ziekteverzuim met name in het noorden van het land en in de Randstad.