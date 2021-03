Verzuim zorg stijgt in februari naar 7,6 procent

Het verzuim in de zorgsector is vorige maand opnieuw gestegen. Op basis van gegevens van 300 zorginstellingen komt verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van PGGM, op een landelijk verzuimpercentage van 7,6 procent.

Dat betekent dat in februari dagelijks gemiddeld ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren. Dat zijn nog exclusief de zorgwerknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de vvt, waar in totaal ongeveer 930.000 mensen werken.

Februari vorig jaar was het verzuimpercentage 7 procent. Alle branches, met uitzondering van de GGZ zagen de cijfers stijgen, afgezet tegen een jaar eerder. Bij de vvt was het verschil het grootst. Vooral het langdurig verzuim neemt toe.