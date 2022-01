Verzuim zorgpersoneel op nieuw record

In het najaar van 2021, het laatste kwartaal, steeg het verzuim in hele zorgsector naar 8,4 procent. Dat is hoger dan dat kwartaal een jaar eerder, toen het nog 7,49 procent was. Het verzuim is nu op het hoogste niveau in twee decennia. Met name het langdurig verzuim is afgelopen jaar sterk toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van Vernet, een verzuimdatabedrijf en dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

In de cijfers zijn werknemer die in thuisquarantaine zaten of thuis wachten op de uitslag van een coronatest niet meegenomen. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in het vierde kwartaal 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 79 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

Heel 2021

Het verzuimpercentage voor 2021 komt gemiddeld neer op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. In het jaar 2001 was het verzuim 7,7 procent, daarmee ligt het huidig verzuim dus op een vergelijkbaar niveau als 20 jaar terug. Dit is nog voor de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ).

Langdurig verzuim

Het verzuim is in alle vier de duurklassen (kort, middel, lang, en extra lang) gestegen. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het percentage verzuim in die categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98 procent, een stijging van bijna 11 procent.

VVT hoogste verzuim

In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De VVT kampt met 8,4 procent in 2021 met het hoogste verzuim. Gevolgd door de gehandicaptenzorg en daarna ggz. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is het laagst. Deze volgorde is ook al jaren hetzelfde.