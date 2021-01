VGZ krijgt er flink veel verzekerden bij

Zorgverzekeraar VGZ heeft er vorig jaar 351.000 klanten bijgekregen. Een derde (152.000) kwam door autonome groei, de rest (200.000) is het gevolg van de overname per 1 januari van de CAK Groep (Besured, National Academic, Promovendum).

De sterke autonome groei komt volgens VGZ door de “scherpe zorgpremie, hoge klanttevredenheid en mooie campagne eind vorig jaar’. Hiermee komt VGZ na het overstapseizoen op 4,2 miljoen verzekerden. “We zijn erg blij met dit fantastische resultaat en zoveel nieuwe klanten die vertrouwen in VGZ hebben”, zegt bestuursvoorzitter Karien van Gennip.

Scherpe premie

Van Gennip: “Belangrijke reden voor de enorme groei is de stabiele en scherpe premie van onze merken (VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC en United Consumers). Door al jaren in te zetten op zinnige zorg, samen met onder andere de partners in ons Netwerk Zinnige Zorg, lukt het ons elk jaar een scherpe premie aan te bieden. Ondanks de coronacrisis zijn we er ook voor 2021 in geslaagd om de stijging van onze premie te beperken.”

Chatbot

De gestegen klanttevredenheid is volgens haar te danken aan verbeteringen van de producten en communicatie met klanten. Ze noemt daarbij onder meer de mogelijkheid dat klanten via een app hun gegevens kunnen raadplegen en declaraties kunnen inzien en doorgeven. Een kwart van de klanten maakt er gebruik van. Bovendien was de verbetering van de chatbot een succes: het aantal gebruikers verdrievoudigde vorig jaar.

Zorgbemiddeling

Een andere oorzaak die VGZ noemt voor het toegenomen aantal verzekerden, is de hulp bij zorgbemiddeling en de soepele betalingsregelingen. Dat hield vooral bestaande klanten vast. Nieuwe klanten werden aangetrokken door onder andere de introductie van zowel een nieuwe als voordeliger basisverzekering (‘Basis Keuze’) en aanvullende verzekering (‘AV Instap’).

Van Gennip ziet de groei als stimulans voor de toekomst: “Het blijft van groot belang om in te blijven zetten op innovatie en digitalisering van de zorg. Dit is essentieel om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.’’