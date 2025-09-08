VGZ nomineert drie organisaties als Zorgvernieuwer van het Jaar

Albert Schweitzer ziekenhuis, Diakonessenhuis en Parnassia Groep zijn genomineerd voor de titel VGZ Zorgvernieuwer van het Jaar 2025. Het is de negende keer dat deze verkiezing wordt georganiseerd.

“Met de Zorgvernieuwer van het Jaar willen wij innovaties in ons werkveld een jaarlijks en blijvend podium bieden”, zegt Cas Ceulen – chief health officer bij Coöperatie VGZ – over de verkiezing. “Hiermee onderstrepen wij het belang van het continu aanjagen van ontwikkelingen in de zorg om deze betaalbaar, toegankelijk en duurzaam te houden. Bovendien willen wij met dit event de zorg inspireren en stimuleren om te blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit.”

Genomineerden

De genomineerde projecten van dit jaar zijn een stoombehandeling voor prostaatklachten van het Albert Schweitzer ziekenhuis, opsporing van darmontstekingen met een darmecho door het Diakonessenhuis en netwerkzorg binnen de ggz van de Parnassia Groep.

Vernieuwer van de toekomst

Er wordt ook een prijs uitgereikt aan de Zorgvernieuwer van de Toekomst. Daarvoor zijn WaveTronica (pijnvrije controle en verminderen chemo’s bij borstkanker), Delphyr (AI-assistent voor artsen) en STIL (hulpmiddel om trillende handen te stabiliseren) genomineerd.

Vanaf vandaag tot en met 28 september kan iedereen stemmen op de website van VGZ. De winnaar wordt bepaald door een combinatie van publieksstemmen en door de beoordeling van een deskundige vakjury. De jury staat onder leiding van Cas Ceulen en bestaat verder uit Arthur Schellekens (directeur Patiëntenfederatie), psycholoog Thijs Launspach en Marrit Saris van de ledenraad van VGZ.