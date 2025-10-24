Skipr

Vidi-beurs voor 149 onderzoekers

,

NWO heeft 149 wetenschappers Vidi-financiering toegewezen. Met deze Vidi-beurs van maximaal 850.000 euro krijgen onderzoekers de kans om in de komende vijf jaar een onderzoeksgroep op te zetten en een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen.

Het gaat om 57 wetenschappers uit de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, 15 wetenschappers uit Technische en Toegepaste Wetenschappen, 54 wetenschappers uit Sociale en Geesteswetenschappen en 23 wetenschappers binnen Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

De wetenschappers die een toewijzing hebben ontvangen gaan onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen. Zo richt een van de projecten zich op biologisch afbreekbare hartimplantaten. Een ander doet onderzoek naar de rol van de Tweede Wereldoorlog bij raciale vooroordelen.

In totaal zijn er 778 aanvragen gedaan.

