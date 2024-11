VieCuri Medisch Centrum rondt contract met VGZ af

Eén van de speerpunten is ‘ziekenhuisverplaatste zorg’. “Patiënten die voorheen hun medicatie in het ziekenhuis kregen toegediend, ontvangen deze nu thuis met hulp van een mantelzorger of wijkverpleegkundige”, zegt Wouter van Maarseveen, directeur Zorginkoop & Transformatie bij VGZ. “Dit initiatief kan een grote bijdrage leveren aan het verlichten van de personele krapte in de zorg en biedt mogelijkheden om wachtlijsten te verkorten.”

Zelf tenzij, thuis tenzij & digitaal tenzij

VGZ en VieCuri werken samen met aan het transformatieplan ‘Zelf tenzij, thuis tenzij & digitaal tenzij’. Het doel is om de zorg met minder personeel te organiseren en om de groeiende zorgvraag van patiënten op de juiste wijze op te vangen. VieCuri werkt al met diverse apps om te monitoren hoe iemand zich voelt en voert digitale consulten, zodat de patiënt niet altijd naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het transformatieplan vormt de basis voor de doorontwikkeling van toekomstbestendige zorg in Noord-Limburg.

VGZ en VieCuri

IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter bij VieCuri: “De overeenkomst met VGZ, marktleider in de regio, illustreert onze gezamenlijke blik op de toekomst en ons vertrouwen in de gekozen koers rondom de transformatie. We kijken positief vooruit, ondanks aanzienlijke financiële uitdagingen. Er zit een goede voortgang op ons actieprogramma VieCuri Versnelt met als doel om structureel, duurzaam financieel gezond te worden.”