Vier keer zoveel gebruikers ADHD-middelen als 20 jaar geleden

Ongeveer 300.000 mensen in Nederland krijgen middelen om hun ADHD onder controle te houden. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2006. Statistiekbureau CBS geeft geen verklaring voor de toename.

Vooral bij mensen van 25 tot 35 jaar is een toename te zien. Het aantal gebruikers in die leeftijdsgroep is vertienvoudigd, van bijna 6000 in 2006 naar bijna 62.000 in 2023. Het aantal 20- tot 25-jarigen met ADHD-middelen steeg in diezelfde periode van bijna 4000 naar bijna 38.000.

Kleinere verschillen

De middelen worden vaker aan mannen dan aan vrouwen voorgeschreven, maar het onderlinge verschil wordt kleiner. Het aantal mannen met ADHD-middelen is meer dan verdubbeld, bij vrouwen is het bijna verzesvoudigd. Medicijnen kunnen helpen om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen. Het bekendste middel is methylfenidaat. Dat wordt verkocht onder de naam Ritalin. (ANP)