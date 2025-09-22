Skipr

Vier ziekenhuizen in Oost-Nederland delen operatiecapaciteit

,

Vier ziekenhuizen in Oost-Nederland starten unieke samenwerking operaties om de wachttijden terug te dringen.

Patiënten in Oost-Nederland hoeven voortaan minder lang te wachten op een galblaas-, liesbreuk- of navelbreukoperatie. Vier ziekenhuizen in de regio zijn een unieke samenwerking gestart om de wachttijden terug te dringen: Medisch Spectrum Twente (MST), ZGT, Saxenburgh en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

De eerste operatie binnen dit gezamenlijke project is inmiddels uitgevoerd, waarmee de proef officieel van start is gegaan.

Efficiënt gebruik operatiekamers

De kern van de samenwerking is het delen van operatiecapaciteit. Als in één van de deelnemende ziekenhuizen ruimte beschikbaar is, kan een patiënt daar sneller geholpen worden. Dit moet leiden tot een betere benutting van de beschikbare capaciteit in de regio. Patiënten krijgen dit alternatief aangeboden, maar behouden de vrijheid om te kiezen of ze in een ander ziekenhuis geopereerd willen worden.

Verwijzing als gebruikelijk

Voor huisartsen verandert er niets. Zij blijven patiënten doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als een patiënt instemt met een operatie in een ander ziekenhuis, zorgen de betrokken instellingen zelf voor een correcte overdracht van medische gegevens.

Het doel van de samenwerking is om de wachttijd terug te brengen tot maximaal 49 dagen, conform de landelijke norm.

Sneller geholpen, zelfde kwaliteit

Volgens Ronald van der Bijl, projectleider namens MST, is dit de eerste keer dat ziekenhuizen in Nederland op deze manier samenwerken. “Patiënten krijgen sneller een operatiedatum en de kwaliteit van zorg blijft hetzelfde”, aldus Van der Bijl. Ook Martijn Beltman, projectleider vanuit SKB, ziet voordelen: “We creëren ruimte voor acute en complexe zorg én zorgen dat mensen sneller geholpen worden bij de veelvoorkomende operaties.”

Ondersteuning

In Oost-Nederland worden jaarlijks zo’n 3.500 van deze operaties uitgevoerd. De proef loopt tot januari 2026. Zorgverzekeraars steunen het initiatief, omdat het de toegankelijkheid en snelheid van zorg in de regio vergroot. Na afloop van de proef wordt geëvalueerd of de samenwerking kan worden voortgezet.

