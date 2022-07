Vier ziekenhuizen schrijven rode cijfers ondanks coronacompensatie

Vier ziekenhuizen hebben in 2021 een negatief resultaat geboekt. Dat gebeurde ondanks maatregelen die werden getroffen om de impact van de coronapandemie op te vangen. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen die bureau Kompas in Zorg onlangs maakte.

Kompas in Zorg zette de financiële posities van de ziekenhuizen op een rij. De analisten deden dit op basis van de ingediende jaarrekeningen over 2021. Kompas in Zorg wijst erop dat er nog altijd vier perifere ziekenhuizen zijn die nog geen jaarrekening hebben ingeleverd. Dit terwijl de deadline daarvoor al is verlopen. De uiterlijke inleverdatum voor het verslagjaar 2021 is zoals voorheen 1 juni 2022. In de voorgaande twee jaren had het ministerie van VWS de uiterste inleverdatum verschoven naar 1 oktober in verband met de coronacrisis.

Hardheidsclausule

2021 was het tweede jaar dat de pandemie een grote rol speelde in de bedrijfsmatige prestaties van de ziekenhuizen. Ook in dat jaar golden verschillende regelingen die ziekenhuizen moesten compenseren voor de extra kosten van corona én voor de inkomsten die ze misliepen, doordat andere zorg niet kon doorgaan. Onderdeel van de afspraken was ook een hardheidsclausule. Daarop konden ziekenhuizen een beroep doen als zij door specifieke omstandigheden toch in het rood zouden duiken.

Begin juli 2022 blijken vier ziekenhuizen toch rode cijfers te hebben geschreven in coronajaar 2021, ondanks de afgesproken hardheidsclausule. Het gaat om Sint Jans Gasthuis, LUMC, Ziekenhuis De Tjongerschans en Saxenburgh MC.

Opbrengsten gestegen

Alle ziekenhuizen samen hadden wel meer opbrengsten in 2021. De opbrengsten stegen gemiddeld met 3,4 procent. “De groei van de opbrengsten van de topklinische ziekenhuizen lag iets lager en van de umc’s iets hoger dan dit gemiddelde. Bij de perifere ziekenhuizen was de groei gelijk aan het gemiddelde”, schrijft Kompas in Zorg.

Rendement

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse ziekenhuizen lag in 2021 met 1,5 procent iets hoger dan in 2020, toen was dat 1,2 procent. “De umc’s hebben in 2021 een lager rendement behaald dan gemiddeld. De topklinische ziekenhuizen iets hoger dan gemiddeld en bij de perifere ziekenhuizen was het rendement ongeveer gelijk aan het gemiddelde.”

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de Nederlandse ziekenhuizen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, uitgedrukt in het eigen vermogen ten opzichte van de omzet, lag in 2021 op een iets hoger niveau dan in 2020. Gemiddeld 28 procent in 2021 ten opzichte van 27 procent in 2020. De umc’s hebben, ondanks een lichte daling in 2021, gemiddeld het hoogste weerstandsvermogen, aldus Kompas in Zorg.