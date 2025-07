VIG-directeur treedt toe tot bestuur Europese geneesmiddelenkoepel

Carla Vos, algemeen directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), is benoemd tot bestuurslid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). De komende twee jaar vertegenwoordigt zij, samen met haar Deense collega, de zogenoemde G2-landen: Europese lidstaten met een middelgrote geneesmiddelensector, zoals Nederland.

Vos benadrukt het belang van een stevige stem voor deze landen binnen het Europese geneesmiddelenbeleid. “Juist in deze tijden van geopolitieke verschuivingen is het belangrijk dat ook middelgrote landen een stevige stem hebben in het Europese geneesmiddelenbeleid”, zegt ze in een persbericht. Ze vindt dat we als continent onze eigen broek op moeten houden. “Minder afhankelijkheid van andere regio’s begint bij investeren in onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap hier in Europa. En bij beleid dat voorspelbaar en stimulerend is.”

Strategie en invloed

Het EFPIA-bestuur bepaalt de strategische koers van de koepelorganisatie en probeert invloed uit te oefenen op het innovatie- en investeringsklimaat in de sector. De benoeming van Vos geeft Nederland daar meer inbreng in.

EFPIA vertegenwoordigt 36 nationale brancheverenigingen, veertig grote geneesmiddelenbedrijven en een groeiend aantal innovatieve mkb’ers in Europa.