Vijf groepen wetenschappers verdelen 174 miljoen euro

Een van de onderzoeksgroepen die geld ontvangt, staat onder leiding van nanotechnoloog Cees Dekker van de TU Delft. Ook hoogleraar biofysica Marileen Dogterom is bij het onderzoek betrokken. Zij bouwen een kunstmatige levende cel, om te begrijpen wat leven is en hoe dit werkt.

Slimme implantaten

Marianne Verhaar van UMC Utrecht wil slimme implantaten ontwikkelen waarmee een lichaam zelf kapotte weefsels en organen kan herstellen. De NWO denkt dat dit een oplossing kan zijn voor een maatschappelijk probleem: “het behouden van de gezondheid van een vergrijzende bevolking met chronische ziekten en het tegelijkertijd betaalbaar houden van de gezondheidszorg”.

Snelle computers

De Delftse hoogleraar Lieven Vandersypen ontvangt geld om quantumtechnologie te onderzoeken, de techniek achter razendsnelle computers van de toekomst. Die technologie is gebaseerd op deeltjes die op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn en meerdere eigenschappen tegelijk kunnen hebben. Ze bestaan alleen in theorie, en vormen een van de meest mysterieuze onderdelen van de natuurkunde.

Een team onder leiding van aardwetenschapper Appy Sluijs van de Universiteit Utrecht gaat onderzoeken hoe klimaatverandering zichzelf versterkt. Zo kan temperatuurstijging leiden tot het ontdooien van bevroren grond in het poolgebied (permafrost), waardoor meer koolstofdioxide vrijkomt en de temperatuur verder stijgt.

Verdeeldheid in de samenleving

De onderzoeksgroep van socioloog Rafael Wittek van de Rijksuniversiteit Groningen kijkt naar verdeeldheid in de samenleving. Hij wil met deskundigen uit andere gebieden onderzoek doen naar “hoe verbindingen tussen individuen, groepen en instituties bijdragen aan nieuwe routes naar en vormen van sociale cohesie”.

Demissionair wetenschapsminister Robbert Dijkgraaf zegt dat topwetenschap alleen mogelijk is “doordat Nederlandse onderzoekers als geen ander kunnen samenwerken. En doordat er financiering is die net als de wetenschap gericht is op de langere termijn. De Summit grant is hierop gericht, zowel op de samenwerking als op langjarige financiering. Alleen zo kunnen we ook als Nederland de grenzen van de kennis blijven verleggen.” (ANP)