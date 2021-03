Vijf miljoen mantelzorgers vervullen onmisbare rol in samenleving

Mantelzorgers zijn van groot belang in de Nederlandse samenleving. Waar zij de schatkist zo’n 22 miljard per jaar kosten, leveren ze via zorg en ondersteuning een economische waarde van bijna het dubbele. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys, in opdracht van MantelzorgNL.

In het onderzoek is voor het eerst berekend wat de maatschappelijke waarde van mantelzorg is. Dit heeft als doel om inzicht te krijgen in de waarde van de zorg en ondersteuning die mantelzorgers leveren, meldt Consultancy.nl. Als gevolg van jarenlange bezuinigingen op de ouderenzorg staan zij onder zeer hoge druk, welke nog eens een boost heeft gekregen door de coronacrisis.

Maatschappelijke kostenpost

De analyse van Ecorys laat zien dat ons land vijf miljoen mantelzorgers telt. De vraag naar deze vorm van zorg en ondersteuning neemt als gevolg van de vergrijzing toe, terwijl het aanbod juist minder wordt. Dit zorgt voor een flinke afname in het aantal beschikbare arbeidskrachten, dat resulteert in een forse maatschappelijke kostenpost.

Volgens de onderzoekers is de inzet van mantelzorgers is cruciaal voor onze maatschappij, mede vanuit economisch perspectief. Zonder de inzet van mantelzorgers zou de zorg door zorgprofessionals uitgevoerd moeten worden. De maatschappelijke kosten zouden in dat geval zo’n 70 tot zelfs 100 procent hoger uitvallen, waarmee ze zouden uitkomen op 32 miljard tot wel 44 miljard euro.

‘Mantelzorg is niet gratis’

“Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat het dat niet is”, reageert Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. “Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.”

Oplossingsrichtingen

MantelzorgNL ziet twee mogelijke oplossingsrichtingen te bedenken om overbelasting en uitval te voorkomen: respijtzorg of ondersteuning door mantelzorgmakelaars. Op basis van hun analyse pleiten de onderzoekers van Ecorys voor het toepassen van beide opties: “Als een week uitval wordt voorkomen, zijn de kosten van de ondersteuning al terugverdiend.”