Vijf Nederlandse ziekenhuizen in top 100 van de wereld

Vijf Nederlandse ziekenhuizen staan in de top 100 van beste ziekenhuizen ter wereld. Amsterdam UMC haalt op de ranglijst World’s Best Hospitals nummer 31. Daarna volgen Erasmus MC (nummer 48), UMC Utrecht (51), Radboud UMC (64) en LUMC (74).

Beeld: Hoowy/Getty Images/iStock

Dat blijkt uit onderzoek van dataplatform Statista, in samenwerking met het Amerikaanse weekblad Newsweek en ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) naar de kwaliteit van ziekenhuizen in dertig westerse landen. Maastricht UMC+ en UMCG bevinden zich in de ranglijst op respectievelijk 114 en 129. Opvallend is de hoge score van drie topklinische ziekenhuizen: St Antonius in Nieuwegein bezet plek 134, Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) staat op 236 en Haga Ziekenhuis op 246.

Tienduizenden artsen en bestuurders

Statista en Newsweek vroegen tienduizenden artsen en zorgbestuurders wat volgens hen het beste ziekenhuis is. Bovendien wogen beide organisaties vele ziekenhuisdata mee en PROM’s (vragen aan patiënten over hun tevredenheid van hun behandeling en kwaliteit van leven erna). Ruim 2400 ziekenhuizen werden beoordeeld.

Erasmus MC kreeg als enige Nederlandse ziekenhuis een extra hoge waardering, omdat het drie buitengewone PROM-waarderingen kreeg van patiënten. Het onderzoek werd eind vorig jaar verricht. Newsweek en Statista werkten bij het onderzoek nauw samen met non-profit organisatie ICHOM, de leidende partij in de wereld op het gebied van patiënt-gerelateerde uitkomsten (onder meer PROM’s).

Mayo Clinic beste ter wereld

Mayo Clinic in het Amerikaanse Rochester is de nummer één in World’s Best Hospitals. Daarna volgen Cleveland Clinic (VS), Toronto General (Canada) en John Hopkins Hospital (VS). Het beste Europese ziekenhuis staat op 5: Karolinska Universitetssjukhuset in Stockholm. Daarna volgen Massachussetts General Hospital (VS), Charité in Berlijn (nummer 7), Sheba Medical Center (Israël), Singapore General Hospital en Universitätsspital Zürich.

Streekziekenhuizen scoren hoog

Bijzonder is dat streekziekenhuizen hoog scoren op de Nederlandse lijst van World’s Best Hospitals. Ze haalden niet de top 250, maar ze presteren goed. Op de posities 11 tot en met 20 van die Nederlandse lijst staan: Isala, Rode Kruis Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Antonius (Sneek), Laurentius Ziekenhuis, Rivas-Beatrix Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal, Deventer Ziekenhuis en BovenIJ Ziekenhuis.

Bij de beoordeling in World’s Best Hospitals telde de waardering van artsen, bestuurders en zorgprofessionals voor 40 procent mee in het eindresultaat, de patiënt-ervaringen 18 procent, uitkomstdata van ziekenhuizen voor 37 procent en PROM’s 5 procent.