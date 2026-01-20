Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vijftien klachten bij reclamewaakhond over anti-abortuskaart

,

Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn tot dusver vijftien klachten binnengekomen over een verhullende anti-abortuskaart.

De Boomerang-kaart, die gratis verkrijgbaar is in horecagelegenheden, is gericht op vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Maar het is niet meteen duidelijk dat de site erishulp.nl, waar de kaart naar verwijst, afkomstig is van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven.

Afzender niet duidelijk

De kern van de klachten is dat niet duidelijk is wie de afzender van de boodschap op de kaart is, aldus een woordvoerder van de reclamewaakhond. Zij meldt verder dat de klachten al in behandeling zijn genomen en de zitting waarschijnlijk op 5 februari plaatsvindt. De woordvoerder legt uit dat het in deze zaak om gelijkluidende klachten gaat en dat daarom een representatieve klacht formeel in behandeling wordt genomen en de andere klachten daaraan gekoppeld worden.

Schreeuw om Leven

Eigenaar van reclamebureau Boomerang Remco Duinkerken wacht de uitspraak van de RCC af en beslist daarna over eventuele maatregelen. Volgens hem is ook bij zijn bedrijf een aantal meldingen binnengekomen over de kaart. Hij wist niet dat Schreeuw om Leven achter de site zat toen Boomerang besloot met het bedrijf samen te werken. Duinkerken verwijt het zijn reclamebureau niet dat de samenwerking is gestart, omdat de site erishulp.nl volgens hem, en organisaties als Fiom, op een neutrale site lijkt.

Schreeuw om Leven is het niet eens met de commotie. “Deze kritiek is zowel triest als onzin. Het is een hulpverleningscampagne. Daarnaast is het niet meer dan logisch dat een campagne uit een beperkt aantal woorden bestaat”, schreef de anti-abortusorganisatie vorige week in een statement op haar website in reactie op een artikel van RTL Nieuws over de Boomerang-kaart. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 Hersenstichting: Aantal Nederlanders met hersenaandoening neemt fors toe richting 2050
23 jan 2026 Meer parkinson in Noord-Nederland en bij hogere inkomensgroepen
21 jan 2026 Gezondheidsverschillen ontstaan al vroeg in volwassen leven
20 jan 2026 Vijftien klachten bij reclamewaakhond over anti-abortuskaart
19 jan 2026 RVS: meer sociale verbondenheid maakt ziekenhuiszorg beter en goedkoper

Interessant voor u

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

154 Voorzorg | Het jaar 2025 in akkoorden

Naar de podcast

153 Voorzorg | De verdwenen IZA-gelden en wankele AI-implementatie

Naar de podcast

152 Terugblik op de verdeling van de 2,8 miljard IZA-gelden. En nu?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties