Vijftigers al geprikt voordat nieuw advies over AstraZeneca komt

Vanwege zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen had de Gezondheidsraad eerder geadviseerd het vaccin van AstraZeneca alleen nog toe te dienen aan personen boven de 60 jaar. Mensen onder de 60 jaar krijgen nu in de GGD-vaccinatiestraten het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna toegediend.

Advies

Het advies is afhankelijk van een aantal lopende onderzoeken. “De commissie is aan de slag, maar is gewoon nog niet klaar” zegt een woordvoerder van de raad tegen de Volkskrant. “We zijn een wetenschappelijk instituut. Als we klaar zijn, zijn we klaar.”

Afspraak

Sinds maandagavond kunnen inwoners die zijn geboren in 1965 (55 of 56 jaar oud) een afspraak maken voor hun eerste prik. Bijna elke twee dagen komen nu mensen uit een volgend geboortejaar aan de beurt om een afspraak te maken.