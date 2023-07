Vilans in gesprek met minister Helder over digitale zorg

De minister nam het eerste exemplaar van het nieuwe Vilans ‘ontwikkeling Digitale Zorg’ in ontvangst. ‘Ontwikkeling in digitale zorg’ geeft een overzicht van activiteiten binnen het thema digitale zorg.

Digitale zorg onmisbaar

Helder: “Digitale en hybride zorg is onmisbaar als we de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk willen houden. Goed dat hier vanuit Vilans en partners veel onderzoek naar wordt gedaan. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen we de beweging naar meer digitale en hybride zorg graag. Bijvoorbeeld door met Zorg van Nu te laten zien wat er allemaal mogelijk is.”

Actueel thema

Nap: “Digitale zorg is een belangrijk en actueel thema waar Vilans volop aan werkt. Het gebruik van data speelt daarbij een steeds grotere rol. Zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg biedt digitale zorg veel mogelijkheden. Binnen het thema digitale zorg staan een aantal focusgebieden centraal zoals Co design, Data gedreven zorg en Waardebepaling.”