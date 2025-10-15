Vilans: politiek, wees eerlijk over schrappen regels

Bestuurders Mirella Minkman en Erwin Bleumink van Vilans waarschuwen politici dat het simpelweg afschaffen van administratieve lasten niet realistisch is. De bestuurders keken naar een aantal oplossingen die politieke partijen hebben bedacht voor de zorg en vinden dat die ideeën soms te veel maakbaarheid aan één oplossingsrichting toeschrijven.

Een van die ideeën is minder regeldruk. Zo staat in de verkiezingsprogramma’s: ‘Weg met onnodige afvinklijstjes, particuliere keurmerken en afrekensystemen’, en: ‘We willen de verantwoordingseisen schrappen’.

Te simpel

Minkman en Bleumink vragen zich af hoe realistisch dat is. “Afschaffen is te simpel. Het kan ook gaan om herinterpretatie of vereenvoudiging. Natuurlijk zijn we het ermee eens dat regels die ooit bedoeld waren om kwaliteit, veiligheid of doelmatigheid te borgen, in de praktijk zijn doorgeschoten. Dit vertaalt zich in te veel administratieve last om aan die regels te voldoen. Maar enkel afschaffen is te top-down bedacht. Er is ook oog nodig voor de betekenis die zorgprofessionals aan een regel toekennen, de reden waarom regels zijn ontstaan en de daarmee gemoeide belangen.”



Een voorbeeld daarvan is de bureaucratische aanvraag voor een aantrekhulpmiddel van steunkousen via de ergotherapeut. Dit zorgde voor wachttijden en onnodige inzet van wijkverpleging. “Betrokkenen bedachten een simpele verandering: zorg voor een bredere interpretatie van bestaande afspraken. In dit geval: meerdere disciplines mogen een aanvraag indienen. Het resultaat is dat het hulpmiddel nu sneller beschikbaar is, wijkverpleegkundigen minder werkdruk ervaren en er meer eigen regie ligt bij de cliënt. In dit geval was het probleem dus niet de regel zelf, maar het neerleggen van de aanvraag bij een enkele discipline.”