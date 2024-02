Vilans stelt Kees Donkervoort aan als nieuwe voorzitter raad van toezicht

Kees Donkervoort is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Vilans. Hij was al toezichthouder bij de organisatie en volgt Jolanda Buwalda op als voorzitter. De rvt wordt verder uitgebreid met twee nieuwe leden.

Kees Donkervoort was eerder onder meer directievoorzitter van Medisch Centrum Leeuwarden, bestuurslid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en interim bestuurder van de Van Mesdagkliniek in Groningen. Momenteel is hij toezichthouder bij diverse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ.

Vol vertrouwen

Jolanda Buwalda zwaait vol vertrouwen af als voorzitter van de raad van toezicht. “Vilans heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet. En ook voor de komende jaren is de rol van kennis in alle transformaties cruciaal”, laat ze weten in een reactie. Kees Donkervoort, die vanaf 2018 al lid was van de raad, sluit zich daarbij aan. “Bij de huidige uitdagingen in de zorg zijn zowel technologische als sociale innovaties van belang. Begrijpelijke kennis kan hierin een motor zijn.”

Nieuwe leden

Naast een nieuwe voorzitter treden ook twee nieuwe toezichthouders aan bij Vilans. Het gaat om Karin Leferink, raad van bestuur IJsselheem, voorzitter van netwerkorganisatie Samen Gezond IJssel Vecht, actief binnen de NVZD en toezichthouder bij Landschap Overijssel. De tweede nieuwe toezichthouder is Wouter ten Have, hoogleraar organisatieverandering aan de VU en partner en adviseur bij TEN HAVE Change Management. Hun benoeming is respectievelijk vanaf februari en mei.

De raad van toezicht van Viland bestaat momenteel verder uit René Smit, Mirjam de Bruin en Maurice van den Bosch.