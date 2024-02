Ze volgt Claudia Zwetsloot op, die na het voltooien van twee termijnen afscheid neemt.

Coumans (42 jaar) brengt kennis en expertise mee als jurist en heeft ook ervaring met vastgoed, zo laat Vilente weten. In het dagelijkse leven is zij senior legal counsel bij het internationale bedrijf Royal Terberg Group. Ze is tevens toezichthouder bij primair onderwijsstichting Fluvium.