Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vilente heeft nieuwe bestuurder

,

Joeri van Kalleveen start vanaf 1 september als nieuwe bestuurder bij Vilente.

Van Kalleveen volgt daarmee Ton Poos op, die na ruim zeven jaar de overstap heeft gemaakt naar Philadelphia Zorg.  

Joeri van Kalleveen

De afgelopen acht jaar heeft Van Kalleveen verschillende managementrollen binnen Vilente vervuld, waaronder die van directeur Zorg en Behandeling. Van Kalleveen: “Ik kijk er enorm naar uit om als bestuurder samen verder te bouwen aan Vilente. Met lef, innovatie en betrokkenheid willen we een organisatie en beweging zijn waar wonen, werken en onbezorgd leven samenkomen. Een plek waar we weten wat er echt toe doet, en waar iedereen van betekenis is.”

Voorzitter van de raad van toezicht, Victor Everhardt: “Met Joeri hebben we een leider gevonden met een duidelijke visie op de toekomst van Vilente. Hij laat daarbij daadkracht zien, die hij goed weet te combineren met een benaderbare en mensgerichte houding. Zijn visie sluit goed aan bij de kansen en uitdagingen van de komende jaren.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:01 Nieuwe directeur Zorg bij Daelzicht
13:20 Vilente heeft nieuwe bestuurder
12:00 Nieuwe bestuurder bij thuiszorgorganisatie STMG
9:51 Rachel Streefland nieuwe bestuursvoorzitter van Timon jeugdhulp
29 aug 2025 Nieuwe bestuurder RAV Haaglanden

Reader Interactions

Reacties