Vilente heeft nieuwe bestuurder

Van Kalleveen volgt daarmee Ton Poos op, die na ruim zeven jaar de overstap heeft gemaakt naar Philadelphia Zorg.

Joeri van Kalleveen

De afgelopen acht jaar heeft Van Kalleveen verschillende managementrollen binnen Vilente vervuld, waaronder die van directeur Zorg en Behandeling. Van Kalleveen: “Ik kijk er enorm naar uit om als bestuurder samen verder te bouwen aan Vilente. Met lef, innovatie en betrokkenheid willen we een organisatie en beweging zijn waar wonen, werken en onbezorgd leven samenkomen. Een plek waar we weten wat er echt toe doet, en waar iedereen van betekenis is.”

Voorzitter van de raad van toezicht, Victor Everhardt: “Met Joeri hebben we een leider gevonden met een duidelijke visie op de toekomst van Vilente. Hij laat daarbij daadkracht zien, die hij goed weet te combineren met een benaderbare en mensgerichte houding. Zijn visie sluit goed aan bij de kansen en uitdagingen van de komende jaren.”