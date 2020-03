Virus stelt ziekenhuizen ook voor technische uitdagingen

Kan het nieuwe coronavirus zich via ventilatiesystemen verspreiden? Hoe kun je een operatiekamer in een mum van tijd ombouwen tot intensive care voor Covid-19-patiënten? Naast alle medische vragen over de beste behandeling voor patiënten, stelt het virus ziekenhuizen ook voor tal van technische vraagstukken.

Onderzoekers van TNO, TU Eindhoven, VCCN en Royal HaskoningDHV hebben een expertpanel gevormd om dringende vragen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen te beantwoorden.

Maatwerk

“Het vraagt om maatwerk als je ruimten en systemen op een andere manier wilt gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn”, legt Roberto Traversari van TNO uit. “We weten bijvoorbeeld dat het virus vooral door direct contact wordt overgedragen, maar uit de literatuur is ook bekend dat het een bepaalde tijd in de lucht kan overleven. In welke mate, dat weten we nog niet goed genoeg.” Daarom moet goed rekening worden gehouden met luchtstromen. “Better safe than sorry”, vult Wim Maassen van de TU Eindhoven aan.

Luchtdruk

Voor ziekenhuizen betekent dit bijvoorbeeld concreet dat ze er goed aan doen om de deur van een operatiekamer een tijdje dicht te houden, nadat ze daar een patiënt aan de beademing hebben gelegd. Op operatiekamers is de luchtdruk namelijk hoger dan op de gang en wanneer iemand wordt geïntubeerd, zoals dat heet, kan het virus in de lucht terechtkomen, leggen de deskundigen uit.

Een vergelijkbaar advies is om de luchtdruk op kamers waar Covid-19-patiënten liggen, lager in te stellen dan op de gang. “Zo voorkom je ongewenste luchtstromen”, aldus Maassen. Ook moet worden voorkomen dat via ventilatiesystemen vuile lucht uit ruimten waar mensen liggen die het virus hebben opgelopen, wordt verspreid door het ziekenhuis.

Videoverbinding

De deskundigen voeren nu dagelijks adviesgesprekken over technische vraagstukken met ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen. Dat doen ze via een videoverbinding. Traversari en Maassen benadrukken dat ieder ziekenhuis weer anders is opgebouwd. “Een algemene flyer met adviezen valt eigenlijk niet te maken. Daarom doen we het op deze manier”, zegt Traversari. “Het geeft ook heel veel voldoening om zo een bijdrage te leveren”, besluit Maassen. (ANP)