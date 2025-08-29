Visma neemt eerstelijnsplatform over en verstevigt grip op zorgtechnologie

Het bedrijf Visma breidt haar zorgportfolio uit met de overname van HealthConnected, leverancier van een eerstelijnszorgplatform.

HealthConnected levert informatiesystemen voor huisartspraktijken, huisartsenposten en een oplossing voor keten- en netwerkzorg. Oprichter en bestuurder Paul Witteman bejubelt in een reactie de voordelen van de overname. “Deze stap vloeit voort uit onze gezamenlijke ambitie om sneller te kunnen innoveren. Zo kunnen we huisartsen nog beter ondersteunen met een platform dat meegroeit met hun behoeften. HealthConnected krijgt toegang tot de expertise van Visma op het gebied van softwareontwikkeling, security en privacy.”

Onder paraplu

De overname betekent dat Visma de positie in de zorg verder verstevigt. Ecare, Therapieland, SureSync, Esculine en ZorgDomein zijn al in handen van het bedrijf. “Visma kan HealthConnected ondersteunen in hun ambitie om het eerstelijnszorgplatform schaalbaar verder en sneller te ontwikkelen. Daarnaast brengt deze stap meerdere sterke partijen onder één paraplu. Zo kunnen bijvoorbeeld HealthConnected en ZorgDomein gezamenlijk effectiever inspelen op de uitdagingen in de zorg”, zegt Sander van de Merwe van Visma.

ZorgDomein-ceo in bestuur

ZorgDomein-ceo Paul Simoons treedt namens Visma toe het bestuur van HealthConnected. “Digitalisering in de zorg vraagt niet om één allesomvattend systeem, maar om een sterk ecosysteem waarin organisaties samenwerken met samenhang, langetermijnvisie en ruimte voor innovatie”, meldt hij.

HealthConnected blijft zelfstandig opereren, zo is de bedoeling, met eigen producten, teams en samenwerkingen. Welk bedrag met de overname gemoeid is, is niet bekend gemaakt.