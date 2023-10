Vivium Zorggroep heeft een contract getekend voor een nieuw elektronisch cliënten dossier (ecd). De keuze is gevallen op PUUR. van leverancier Ecare.

Onlangs zetten Erwin Melger (Vivium) en Aniek Fikken (Ecare) hun handtekening onder de overeenkomst. Vivium Zorggroep is een organisatie in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. De zorgaanbieder beschikt over een aantal woonzorgcentra en biedt ook zorg aan huis.