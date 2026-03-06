Skipr

VNG pleit voor breed onderzoek naar impact miljoenenbezuiniging Wlz

,

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om bij de minister van VWS aan te dringen op een breed onderzoek naar de geplande bezuinigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Volgens de VNG zal de voorgenomen besparing van 990 miljoen euro niet alleen de Wmo raken, maar ook grote gevolgen hebben voor woningbouw, leefbaarheid, veiligheid en bestaanszekerheid.

Gestapelde effecten

De oproep wordt gedaan in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor de gehandicaptenzorg op 9 maart. De gemeentekoepel maakt zich grote zorgen over de zogenoemde gestapelde effecten van de zorgbezuinigingen. Dit zou met name mensen met een levenslange en levensbrede beperking hard raken.

Daarnaast eist de VNG dat er voldoende financiële middelen komen om het VN-Verdrag Handicap en de bijbehorende werkagenda goed uit te kunnen voeren. De koepelorganisatie wil dat de berekening van deze kosten wordt vastgelegd in een Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO).

Politiek

