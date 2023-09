Vodafone lanceert dienst voor zorg op afstand

Telefoon- en internetprovider Vodafone stapt in de gezondheidszorg. Samen met digitale zorgonderneming Teladoc Health lanceert het de dienst Health-e, die 24 uur per dag zorg moet aanbieden.

“Een innovatieve online gezondheidsservice met onder andere 24/7 toegang tot een dokter” noemt Vodafone de dienst zelf in een persbericht. De provider belooft 24 uur per dag toegang tot de dienst die klanten medisch-, mentaal- en welzijnsadvies verstrekt. Er zitten geregistreerde huisartsen achter de schermen bij Health-e, aldus Vodafone, maar ook coaches en diëtisten. Dat onderstreept de nadruk op preventie en leefstijl.

Opmaat naar landelijk platform

De dienst is in eerste instantie beschikbaar voor klanten van Vodafone, maar het is de ambitie om op termijn een landelijk platform te worden. Het is geen vervanging voor de huisarts, benadrukken de initiatiefnemers. In geval van spoed of chronische ziekte blijft de patiënt aangewezen op de bestaande reguliere gezondheidszorg.

Virtuele zorg

Om de dienst in goede banen te leiden, werkt Vodafone samen met het Amerikaanse bedrijf Teladoc Health, dat ook een kantoor heeft in Amsterdam. “Met meer dan twintig jaar ervaring weet Teladoc Health als geen ander hoe persoonsgerichte virtuele zorg van waarde kan zijn”, stelt Stefan Scheepers, algemeen directeur Teladoc Health. “Health-e gaat gebruikers helpen om fysiek en mentaal hun gezondste leven te leiden.”