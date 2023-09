Voetelink in raad van toezicht Flevoziekenhuis 

Voetelink wordt ook voorzitter van de auditcommissie financiën. Hij volgt hiermee Derk Kappelle op die statutair na twee termijnen van vier jaar aftreedt als lid van de raad van toezicht.

Voetelink was van 2013 tot 2019 vicevoorzitter en Chief Financial Officer bij de raad van bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Daarna was hij lid van de raad van bestuur van Tergooi Ziekenhuizen in Hilversum/Blaricum en lid raad van bestuur van Haaglanden MC.

Op dit moment is Voetelink vicevoorzitter college van bestuur ad interim bij de Nyenrode Business Universiteit en voorzitter raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en lid raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor zijn baan als ziekenhuisbestuurder was Voetlink partner bij KPMG Accountants en voorzitter bij KPMG Healthcare. Voetelink studeerde algemene economie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de accountancy-opleiding bij het NIvRA.