VOKK wordt Vereniging Kinderkanker Nederland

Jaarlijks wordt in Nederland bij 600 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Belangenorganisatie VOKK is er sinds 1987 voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kinderkanker. Ze bieden informatie, een plek van herkenning, steun en begrip en veel praktische tips en ervaringskennis. Op Wereld Kinderkanker Dag, 15 februari, veranderde de vereniging zijn naar van VOKK naar Vereniging Kinderkanker Nederland.

Nieuwe naam

“Deze nieuwe naam past beter bij wie we zijn en wat we doen”, legt directeur Mildred Klarenbeek uit. “We zijn er voor iedereen die te maken heeft met kinderkanker: ouders van kinderen in en uit behandeling, ouders van een overleden kind, kinderen, jongeren, broers en zussen en (volwassen) survivors. Door onze oude naam was dit niet voor iedereen duidelijk. Door te kiezen voor de ‘bredere’ naam Vereniging Kinderkanker Nederland willen we nog meer onderstrepen dat we er voor iedereen zijn. Want wie begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde meegemaakt heeft?”

Mede-eigenaar Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Daarnaast past de naam bij de andere belangrijke rol die de vereniging vervult; die van de landelijke belangenvereniging. “We zijn mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en maken ons hard voor de beste zorg en nazorg voor het hele gezin. Ook vormen we een verbindende schakel tussen verschillende organisaties in de kinderoncologie. Ons uitgangspunt bij alles is en blijft: Samen voor beter!”

Nieuw adres

De nieuwe naam gaat gepaard met een geheel vernieuwde huisstijl en website: www.kinderkankernederland.nl . Deze website is ontwikkeld in samenwerking met creative & digital bureau iBiZZ.

Ook het kantoor van de vereniging is onlangs verhuisd. Sinds 8 december 2020 is de vereniging te vinden in het Koetshuis van Landgoed Oostbroek in De Bilt, pal naast het Prinses Máxima Centrum.