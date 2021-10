Voor het eerst sinds juli meer dan 4.000 coronagevallen in één dag

Interessant voor u

Nieuws Onderzoekers: coronaprik veroorzaakt geen miskraam Het lijkt er steeds nadrukkelijker op dat zwangere vrouwen die zijn gevaccineerd geen verhoogd risico hebben op een miskraam. Dat staat op de site van het Noorse instituut voor de publieke gezondheid. Een onderzoekster van deze organisatie, Maria C. Magnus, verdiepte zich erin met collega's van het National Institute of Environmental Health Sciences in de VS en de University of Ottawa in Canada. Lees verder

Nieuws GGD GHOR vraagt 600 miljoen voor pandemie en jeugdgezondheid Het uitblijven van maatregelen voor het herstel van de publieke gezondheid is "ronduit verbijsterend", zegt André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. Volgens hem is er structureel 600 miljoen euro nodig om een volgende pandemie te voorkomen. "Maar hier is niets over opgenomen in de miljoenennota en de begroting voor volgend jaar, onbegrijpelijk". Lees verder

Nieuws 163.000 behandelingen met filler voor rimpels of lippen Het aantal fillerbehandelingen om bijvoorbeeld rimpels te vervagen of lippen voller te maken neemt toe. In 2019 werden 163.000 behandelingen gedaan: 18 procent meer dan in 2016. Daarbij zijn alleen behandelingen geteld in zelfstandige klinieken, dus niet die bij kappers, schoonheidssalons en zonnebankaanbieders. Lees verder

Nieuws Zorgkoepels verbaasd over ontbreken van medicatieoverdracht in VWS-begroting Diverse Tweede Kamerleden vroegen in een schriftelijke voorbereiding op de begrotingsbehandeling al aandacht voor het ontbreken van de Kickstart. Minister Hugo de Jonge (VWS) gaf aan hij de Kickstart doorschuift “gezien de demissionaire status van het kabinet”. Niet controversieel De zorgkoepels noemen dat een “opvallende uitspraak”. Zij geven aan dat de Kickstart Medicatieoverdracht staand beleid […] Lees verder