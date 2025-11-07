Skipr

Ziekenhuiszorg
Voordracht twee nieuwe bestuursleden Federatie Medisch Specialisten 

Twee nieuwe leden zijn voorgedragen voor het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Als de Algemene Vergadering akkoord gaat zullen Peter de Jager en Irene van Liempt tot het bestuur toetreden per 1 januari 2026.

Van Liempt is oogarts en momenteel medisch manager Oogheelkunde in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Ze heeft een brede bestuurlijke achtergrond, waaronder binnen het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Commissie Verdeelmodel en Normtijden en de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten. Recent werd zij lid van het Executive Committee van de European Society of Ophthalmology. 

De Jager is internist-intensivist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch (JBZ) en momenteel bestuurslid van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met de portefeuille Kwaliteit en Innovatie.  Hij heeft bestuurlijke ervaring binnen de NIV en JBZ, waar hij momenteel voorzitter is van de Bossche Specialisten Coöperatie.

