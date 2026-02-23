Voormalig secretaris-generaal VWS Marcelis Boereboom overleden

Marcelis Boereboom, tussen 2021 en 2023 secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is overleden. Dat meldt de Algemene Bestuursdienst.

Boereboom overleed dinsdag 17 februari 2026. Eind 2023 legde hij zijn werk secretaris-generaal bij VWS neer om gezondheidsredenen. “De balans die ik altijd heb kunnen bewaren tussen werk, thuis en mijn kwetsbare gezondheid raakte uit balans, met name ten nadele van mijn gezondheid”, zei hij daar destijds over.

“Wij hadden hem zeer gegund dat hij een langere tijd met zijn familie en bekenden had kunnen doorbrengen”, schrijft de Algemene Bestuursdienst in het bericht. Marcelis Boereboom is 73 jaar geworden.