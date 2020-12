Voorzitter raad van bestuur verruilt MST voor Ziekenhuis Amstelland

De Rooij is sinds februari 2019 voorzitter van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST). Daarvóór werkte zijn als hoogleraar Interne geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarnemend afdelingshoofd Interne Geneeskunde, hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en directeur van het Alzheimercentrum Groningen.

Tot 2014 was De Rooij werkzaam als internist-geriater en hoogleraar Interne geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het AMC. Van 2011 – 2016 was zij bestuurlijk actief in de Nederlandse Internisten Vereniging, onder meer als voorzitter. Verder vervult zij meerdere toezichthoudende functies.