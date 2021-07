Voorzitter Stichting Ambulancewens overleden

Op 26 juli is Kees Veldboer, directeur en oprichter van Stichting Ambulancewens, plotseling overleden als gevolg van een hartstilstand. Veldboer is 62 jaar geworden.

Dat meldt Stichting Ambulancewens. “Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Ineke Veldboer, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie leden. De geplande wensen zullen voor zover mogelijk op de afgesproken wijze worden uitgevoerd overeenkomstig de wens van Kees”, zegt het bestuur in een verklaring.

Vrijwilligers

Kees Veldboer was oprichter van de stichting die sinds 2007 dagelijks laatste wensen vervult van terminale patiënten die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. Bijna driehonderd medisch geschoolde vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Zij hebben meer dan zestienduizend wensen vervuld. De stichting werd in de loop der jaren internationaal actief in elf landen.

Zeeman

Veldboer startte de stichting toen hij zelf als ambulanceverpleegkundige werkte. In november 2006 vervoerde hij een terminale patiënt. Toen er vertraging was heeft Veldboer de oud-zeeman meegenomen naar de haven van Rotterdam. Zijn laatste wens was om nog één keer te varen. Nu voert de stichting dagelijks laatste wensen uit. Ook de dag na Veldboers overlijden rukt Stichting Ambulancewens uit. “Omdat Kees niet anders had gewild gaan we ook vandaag op pad. We vervullen vijf laatste wensen”, zegt de stichting op Twitter.