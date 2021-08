VPHuisartsen heeft geen begrip voor oproep tot digitaal zorgrecht

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) is verbaasd over de oproep van de Patiëntenfederaratie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om het recht tot digitale zorg op te nemen in de wet. “Ze luisteren hiermee niet naar de zorgverleners” , aldus de beroepsvereniging.