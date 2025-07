VR helpt bij therapie psychoses

Onderzoekers van het UMCG zijn enthousiast over de inzet van virtual reality (VR) om mensen met psychoses te behandelen. Het werkt volgens een studie van psychiater Wim Veling “minstens zo effectief” als de gangbare cognitieve gedragstherapie. Dat is nu de belangrijkste behandeling om mensen met een psychose van paranoïde ideeën of angsten af te helpen.

Een groot voordeel van VR is dat het sneller werkt dan gedragstherapie, concluderen de onderzoekers. VR kan bijvoorbeeld worden gebruikt om patiënten op een gecontroleerde manier bloot te stellen aan angsten.

Zo oefenden patiënten in een virtuele omgeving met sociale situaties die hen in het echte leven veel angst inboezemen. Boodschappen doen in een nagebootste supermarkt bijvoorbeeld, of een rit met een bus maken. Ze kregen daarbij begeleiding van therapeuten, die hen aanmoedigden om vermijdend gedrag los te laten en “paranoïde overtuigingen te testen”.

Veelbelovende resultaten

Het resultaat is “veelbelovend”, vinden de onderzoekers. De therapie bleek een effectieve manier om extreme achterdocht en angsten weg te nemen.

Aan het onderzoek deden 98 patiënten mee, die in twee groepen waren verdeeld. De ene groep kreeg de standaardbehandeling, de andere helft de therapie met VR. Dat is overigens ook een vorm van cognitieve gedragstherapie. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Medicine.

Invoer

Veling hoopt op een snelle invoering in de ggz. Ook onderzoekt hij de komende jaren of sommige sessies met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) zonder psycholoog kunnen. Als patiënten dat accepteren en het een succes is, kan dat wachtlijsten korter maken, is de gedachte. (ANP)