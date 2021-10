Vrouwelijke kankerpatiënt voelt zich vaker angstig dan man

Interessant voor u

Nieuws V&VN: Indiceer zoveel mogelijk thuis bij cliënt V&VN roept wijkverpleegkundigen nogmaals op om zoveel mogelijk te indiceren bij cliënten thuis en niet meer via beeldbellen. In de eerste maanden van de coronapandemie werden indicaties vanwege besmettingsrisico’s regelmatig gesteld via beeldbellen, maar dat is niet meer nodig. Lees verder

Nieuws aantal coronagevallen naar hoogste niveau sinds juli Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ongeremd oplopen. De epidemie in Nederland bereikt het hoogste niveau sinds de vierde golf in juli. In de afgelopen week is het coronavirus waarschijnlijk vastgesteld bij 38.000 tot 39.000 mensen. Dat zou ongeveer 50 procent meer zijn dan in de zeven dagen ervoor en ruim een verdubbeling ten opzichte van de week daar weer voor. Lees verder

Nieuws Altijd meer kans op een vroege dood met diabetes type 1 en type 2 In Nederland sterven jaarlijks gemiddeld 39.000 45-plussers met diabetes. Dat meldt het Diabetes Fonds op basis van een studie door onderzoeksinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is volgens het fonds de eerste keer dat is gemeten hoeveel diabetici in Nederland overlijden. "Of je nu diabetes type 1 of type 2 hebt, de kans op overlijden is groter", concludeert het fonds. Lees verder

Nieuws Medewerkers ziekenhuizen nemen aanloop naar acties Medewerkers van alle acht de universitaire ziekenhuizen doen sinds middernacht mee aan een demonstratie voor betere arbeidsvoorwaarden en een lagere werkdruk. De eerste uren zijn met name besteed aan voorbereidingen zoals het ophangen van spandoeken, meldt de FNV, een van de organisatoren. Lees verder