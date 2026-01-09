Vrouwen terughoudend met gebruik van thuismonitoring

Vrouwen doen relatief gezien minder vaak mee met programma’s voor thuismonitoring bij patiënten met hartfalen. Dat blijkt uit cijfers van Zorg bij jou, het landelijke programma voor thuismonitoring.

Zo’n vierduizend patiënten met hartfalen nemen deel aan Zorg bij jou. Zij geven dagelijks zelf gegevens als gewicht, bloeddruk en hartslag door. Vanuit een medisch servicecentrum houdt een gespecialiseerd de binnenkomende data in de gaten, waardoor er minder bezoeken aan de poliklinieken nodig zijn. Het programma is ontstaan binnen het samenwerkingsverband Santeon, maar is inmiddels een zelfstandige coöperatie waar ook andere zorgorganisaties lid van zijn.

Verschillen in deelname

In een wetenschappelijke publicatie zijn de gegevens van zo’n anderhalf jaar thuismonitoring geanalyseerd. Daaruit blijkt dat deelnemers aan thuismonitoring gemiddeld wat jonger zijn dan mensen die niet deelnemen (67 tegen 71 jaar). Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant. Ook gecorrigeerd voor het feit dat mannen vaker onder behandeling staan voor hartfalen, doen er nog steeds minder vrouwen mee.

Verklaring ontbreekt

Een verklaring voor dit verschil is er nog niet. “We zien dat vrouwen achterblijven met deelname”, zegt cardioloog Mark Schuuring, werkzaam bij Universiteit Twente en Medisch Spectrum Twente. “Dat vraagt om actie: we moeten begrijpen waarom, en onze aanpak hierop aanpassen.”

Belofte waarmaken

Het is van belang om thuismonitoring breed beschikbaar en toegankelijk te maken, vinden de initiatiefnemers. Zij zien de werkwijze als een antwoord op het steeds groter wordende gebrek aan zorgprofessionals. “Maar alleen als zoveel mogelijk mensen worden bereikt en we de digitale ondersteuning goed inbedden in de al bestaande zorgprocessen, kan de belofte van digitale zorg worden waargemaakt”, aldus cardioloog Geert van Hout van het St. Antonius Ziekenhuis. Hij is medical lead van het ontworpen hybride zorgpad voor hartfalen.

De komende periode wordt onderzocht waarom vrouwen minder vaak gebruik maken van thuismonitoring bij hartfalen. Ook kijken onderzoekers naar het effect van thuismonitoring op ziekenhuisopnames en de kwaliteit van leven.