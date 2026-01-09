Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Vrouwen terughoudend met gebruik van thuismonitoring

,

Vrouwen doen relatief gezien minder vaak mee met programma’s voor thuismonitoring bij patiënten met hartfalen. Dat blijkt uit cijfers van Zorg bij jou, het landelijke programma voor thuismonitoring.

Zo’n vierduizend patiënten met hartfalen nemen deel aan Zorg bij jou. Zij geven dagelijks zelf gegevens als gewicht, bloeddruk en hartslag door. Vanuit een medisch servicecentrum houdt een gespecialiseerd de binnenkomende data in de gaten, waardoor er minder bezoeken aan de poliklinieken nodig zijn. Het programma is ontstaan binnen het samenwerkingsverband Santeon, maar is inmiddels een zelfstandige coöperatie waar ook andere zorgorganisaties lid van zijn.

Verschillen in deelname

In een wetenschappelijke publicatie zijn de gegevens van zo’n anderhalf jaar thuismonitoring geanalyseerd. Daaruit blijkt dat deelnemers aan thuismonitoring gemiddeld wat jonger zijn dan mensen die niet deelnemen (67 tegen 71 jaar). Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant. Ook gecorrigeerd voor het feit dat mannen vaker onder behandeling staan voor hartfalen, doen er nog steeds minder vrouwen mee.

Verklaring ontbreekt

Een verklaring voor dit verschil is er nog niet. “We zien dat vrouwen achterblijven met deelname”, zegt cardioloog Mark Schuuring, werkzaam bij Universiteit Twente en Medisch Spectrum Twente. “Dat vraagt om actie: we moeten begrijpen waarom, en onze aanpak hierop aanpassen.”

Belofte waarmaken

Het is van belang om thuismonitoring breed beschikbaar en toegankelijk te maken, vinden de initiatiefnemers. Zij zien de werkwijze als een antwoord op het steeds groter wordende gebrek aan zorgprofessionals. “Maar alleen als zoveel mogelijk mensen worden bereikt en we de digitale ondersteuning goed inbedden in de al bestaande zorgprocessen, kan de belofte van digitale zorg worden waargemaakt”, aldus cardioloog Geert van Hout van het St. Antonius Ziekenhuis. Hij is medical lead van het ontworpen hybride zorgpad voor hartfalen.

De komende periode wordt onderzocht waarom vrouwen minder vaak gebruik maken van thuismonitoring bij hartfalen. Ook kijken onderzoekers naar het effect van thuismonitoring op ziekenhuisopnames en de kwaliteit van leven.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 jan 2026 Smartwatches kunnen helpen bij opsporen hartritmestoornissen
22 jan 2026 Voorrangsplannen IZA allemaal goedgekeurd
21 jan 2026 Europese regels vertragen databeschikbaarheid
21 jan 2026 Frisius MC stapt eind dit jaar helemaal over op Epic-epd
20 jan 2026 NEN publiceert norm voor vindbaarheid van medische gegevens

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties