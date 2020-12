VvAA: CZ beperkt keuzevrijheid patiënt

Voor 2021 vergoedt CZ nog slechts 50 procent van het door hen gemiddelde gecontracteerde tarief als een verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Het resterende bedrag moet de patiënt bijbetalen.

Patiënten voor wie de lagere vergoeding een probleem vormt, moeten in actie komen en schriftelijk een onderbouwd verzoek bij de afdeling medische beoordelingen van CZ indienen voor een extra vergoeding tot maximaal 75 procent, geeft CZ aan. De voorwaarden worden volgens de VvAA alleen duidelijk wanneer gericht naar de vergoedingen voor fysiotherapie wordt gekeken.

Bij deze vergoeding geldt volgens de VvAA bovendien dat het gaat om een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief door CZ. Dit tarief ligt lager dan het marktconforme tarief, bepaald door de NZa. In de praktijk betekent dit dat de patiënt op een lagere vergoeding ontvangt.

Hinderpaalcriterium

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen het recht heeft om zelf een zorgaanbieder te kiezen voor het verkrijgen van zorg, ongeacht of die zorgaanbieder een zorgcontract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Uitgangspunt is dat de eigen bijdrage voor een patiënt niet zo hoog mag zijn, dat deze voor een bepaalde patiënt een feitelijk belemmering is om voor een zorgaanbieder te kiezen, het zogenoemde “het hinderpaalcriterium”.

Edwin Brugman, strategisch adviseur bij VvAA: “CZ stelt eigenstandig een veel lagere vergoeding vast, ver onder het marktconforme tarief. Onze oproep aan CZ is: accepteer en respecteer het doel en de strekking van de in artikel 13 geborgde vrije zorgverlenerskeuze voor patiënten.”