VVD-Kamerlid Van den Hil wordt directeur Viazorg

Van den Hil, afkomstig uit Goes, was eerder werkzaam in de zorg in Zeeland.

Terugkeer

In 2021 werd Van den Hil als enige Zeeuwse Kamerlid gekozen. Zij nam in december 2023 afscheid van de Kamer omdat de VVD te weinig zetels behaalde, maar viel al snel in voor Queeny Rajkowski vanwege haar zwangerschapsverlof. In juli 2024 keerde zij opnieuw terug, nadat VVD-Kamerleden tot het kabinet-Schoof waren toegetreden.

Zeeuwse zorg

Als Kamerlid hield Van den Hil zich vooral bezig met zorggerelateerde onderwerpen. “Na vier jaar lang vanuit Den Haag te hebben gestreden voor zorg, welzijn en sport heb ik ervoor gekozen om met mijn rugzak vol politieke ervaring terug te keren naar de Zeeuwse zorg”, aldus Van den Hil in een reactie. (ANP)